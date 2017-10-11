وفاة المخرج المصري محمد راضي عن عمر 78 عامًا

رحل المخرج المصري محمد راضي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عامًا بعد سجل حافل من الأعمال السينمائية التاريخية والحربية.

وأعلنت الفنانة وفاء سالم عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” وفاة المخرج المصري، قائلة: “البقاء لله، وفاة المخرج الكبير محمد راضي”.

وقال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي في تصريحات إعلامية إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل في مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر.

يذكر أن آخر أعمال محمد راضي كان فيلم “حائط البطولات” الذي يتناول الفترة التي سبقت “حرب أكتوبر” وهو من بطولة محمود ياسين وأحمد بدير وعدد كبير من الفنانين.