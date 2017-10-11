ما هي أكثر الأمور التي يخشاها الأمريكيون؟

اكتشف علماء اجتماع أمريكيون طبيعة الأمور التي تقض مضاجع سكان الولايات المتحدة وتقلق راحة بالهم، وفقًا لبحث نشر نتائج التقييم على موقع جامعة تشابمان .

وشارك في الاستطلاع ما مجموعه 1207 مشاركين من البالغين، يتحدرون من جميع الولايات الأمريكية، حيث قدم لكل واحد منهم إمكانية اختيار من بين 80 من “الظواهر الرهيبة” حسب اعتقاده.

وقد تبين أن الأمريكيين يخافون من الفساد والعواقب المحتملة لإصلاح الرعاية الصحية أكثر من أي شيء آخر، حيث قال 74% منهم إنهم يقلقون من تفشي الفساد في البلاد، وبالتالي حرمان المواطن العادي من فرصة التكافؤ، في حين قال 55% إنهم يخشون أن يصبحوا متروكين لمصيرهم دون أي رعاية طبية مجانية.

كما أبدى (53%)قلقهم الشديد من تلوث المحيطات والبحيرات والأنهار، فضلًا عن تسميم مياه الشرب (50%).

والعامل الأهم، أن نصف الأمريكيين يخشون أن يصبحوا دون مورد رزق، أي أنهم غير مطمئنين على أوضاعهم الوظيفية وثبات مصادر رزقهم، وأقل قليلًا من نصف الأمريكيين يخافون من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية.

ويتشارك 48% من المستطلعين الخوف من حرب عالمية جديدة وتغير مناخي كارثي، وتنظر نفس النسبة من الأمريكيين بقلق إلى البرنامج النووى لكوريا الشمالية، وكذلك الخوف من تلوث الهواء .