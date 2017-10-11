بالفيديو.. شركة لبيع البيتزا تبتكر سترة للتدفئة على طريقة توصيل الطلبات

كشفت شركة لبيع البيتزا عن ابتكارها سترة جديدة مخصصة للشتاء لتدفئة مرتديها وهي تعمل بنفس تقنية توصيل طلبات البيتزا وفقًا لما نشره موقع إنجادجيت التقني.

وتتيح السترة الجديدة مجموعة من الطبقات المرتبة فوق بعضها البعض وتحتفظ بدرجة حرارة جسم الإنسان إلى جانب أن السترة نفسها مبطنة من الداخلها بأنسجة حرارية وهي نفس فكرة حقائق توصيل الطلبات للمنازل والتي تحتفظ بالأكل ساخنًا.

وأشارت شركة “بيتزا هت” إلى أن القماش الخارجي للسترة مصنع من مادة مقاومة للأمطار والثلوج كما أنها مزودة بمجموعة من الجيوب المختلفة في الأحجام والأماكن كي يستطيع المستخدم أن يضع جميع متعلقاته الشخصية وهناك مكان مخصص للهاتف على معصم المستخدم كي يتمكن من مطالعة هاتفه دون إخراجه في الأمطار والطقس السيء.

السترة ستتوفر في الولايات المتحدة فقط ولكن لم يتم الكشف عن سعرها بعد.