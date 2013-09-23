استثمارات الأفراد تدعم بورصات الخليج

دبي - عززت تداولات المستثمرين الأفراد أسواق الأسهم في منطقة الخليج وأغلقت البورصة السعودية في عطلة بمناسبة اليوم الوطني لكن المستثمرين الأفراد في أنحاء الخليج قاموا بمضاربات نشطة قبل إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام في الشهر القادم.

وقال سبستيان حنين مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني في دبي "نشط المستثمرون الأفراد بشكل كبير في السوق مستهدفين الأسهم ذات الأسعار الرخيصة والأسهم الأكثر تداولاً."

وارتفع مؤشر سوق دبي 1% إلى 2709 نقاط في تداول من أضخم التداولات هذا العام مقترباً من ذروة صعوده في أغسطس/آب عند 2762 نقطة التي يعتبرها كثير من المحللين مقاومة فنية قوية.

وكان سهم الخليج للملاحة القابضة الأكثر نشاطاً وارتفع 10.1% بعدما أعلنت الشركة أنها تخطط لبيع بعض السفن وربما تتلقى سيولة جديدة. وسجلت الشركة خسائر العام الماضي بسبب الظروف الصعبة في سوق النقل البحري للنفط.

وقالت الخليج للملاحة في إشعار إلى بورصة دبي إن مجلس الإدارة سيطلب من المساهمين الموافقة على بيع ناقلتي نفط وإنه أجرى اتصالات إيجابية مع مساهمين رئيسيين لضخ سيولة في الشركة. ولم تذكر الشركة تفاصيل عن حجم السيولة المتوقعة وتوقيت هذه الخطوة.

وشهدت أيضاً أسهم شركات عقارية صغيرة مثل ديار للتطوير والإتحاد العقارية تداولاً كثيفاً إضافة إلى أرابتك القابضة للبناء التي ارتفع سهمها 2%.

ولم تشهد بورصة أبوظبي تغيراً يذكر لكن سهم دانة غاز ارتفع 1.6% ليغلق عند 0.64 درهم وهو ما قد يرجع إلى توقعات باحتمال حصول الشركة قريباً على جزء من مستحقاتها المتأخرة عن إمدادات غاز لمصر والتي تبلغ قيمتها 230 مليون دولار.

وكان سهم رأس الخيمة العقارية الأكثر نشاطاً في أبوظبي وصعد 2.9%.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1% بعدما هبط 0.9% حينما باع المستثمرون أسهماً استعداداً لطرح عام أولي لأسهم وحدة تابعة لقطر للبترول بحلول نهاية العام.

وقال مصدران مصرفيان إن قطر للبترول فوضت بنكين لترتيب الطرح العام الأولي المزمع لإحدى وحداتها في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار).

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في بعض دول الخليج العربي:

دبي.. ارتفع المؤشر 1% إلى 2709 نقاط.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 % إلى 3816 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 9798 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.7% إلى 7901 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.1% إلى 6587 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.3 % إلى 1192 نقطة.