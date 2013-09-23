فينغر: فلاميني يساوي نصف سعر أوزيل

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

واصل المدرب المخضرم إشادته بنجمه الجديد أوزيل القادم من ريال مدريد الإسباني، مؤكداً أنه "أوزيل" يلعب بشكل رائع دائماً وأن تمريراته لا تأتي مصادفة، وأكد أنه لم يكن يتوقع أن يسجل فريقه أرسنال ثلاثة أهداف في مرمى ستوك سيتي، مشيراً إلى أن الفوز الكبير كان مفاجأة له.

وقال فينغر للموقع الرسمي للنادي: "التمريرات الحاسمة لدى أوزيل لا تأتي مصادفة فهو يتقنها تماماً ومع الوقت سوف يقدم لنا المزيد لأنه أثبت أنه لاعب عظيم، لكن ذلك لا يعني أن أوزيل وحده جعلنا في الصدارة بل كل الفريق بكل العناصر، ووضعنا في الصدارة يجعلنا نفكر ونركز على تحسين الأداء في بيئة مستقرة".

وكان النجم الألماني المنتقل لأرسنال هذا الصيف قد لعب دوراً كبيراً في تحقيق الفوز على ستوك وساهم في صنع أهداف الفريق الثلاثة بينما واصل زميله أرون رامسي ممارسة هوايته في هز الشباك.

وافتتح رامسي النتيجة مبكراً لأرسنال في الدقيقة الخامسة من المباراة قبل أن يتعادل جيروف كاميرون لستوك سيتي في الدقيقة 26 ثم أضاف المدافع الألماني بير ميرتساكر الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2/1.

وفي الشوط الثاني، شدد أرسنال من ضغطه على مرمى ستوك سيتي ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعبه باكاري سانيا في الدقيقة 72 ليحصد أرسنال ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة.

وعن تكيف أوزيل مع الكرة الإنكليزية سريعاً قال فينغر: "ما قدمه أوزيل دليل على أن كرة القدم لا تتغير، فهو لاعب رائع فعندما يمتلك الكرة يمرر تمريرة رائعة واللاعب السيئ يمرر تمريرة سيئة، فهو في إسبانيا أو إنكلترا نفس الشخص والشيء".

وتحول فينغر للحديث عن مواطنه ماتيو فلاميني العائد للمدفعجية في صفقة انتقال حر من ميلان الإيطالي، وحينها تعرض المدرب الفرنسي لإنتقادات شديدة بسبب استعادة فلاميني: "فلاميني يؤدي بشكل جيد جداً وهو وأوزيل ثمن كل منهما 21 مليون جنيه استرلنيي!".

وكان فينغر قد دفع 42 مليون استرليني من أجل استقدام أوزيل لكنه لم يدفع شيئاً للحصول على فلاميني المتألق بشدة في الآونة الأخيرة.