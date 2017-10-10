تطبيقًا لقانون حظر البرقع.. إيقاف رجل ارتدى لباسًا يُحاكي سمك القرش في النمسا

أوقفت الشرطة النمساوية في العاصمة فيينا رجلاً ارتدى بدلة فروية مع رأس سمك القرش كغطاء لوجهه، وحذرته من تكرار ذلك.

ويعد ارتداء غطاء الوجه مخالفاً للقانون النمساوي الذي يعاقب بتغريم المرتدي للغطاء في الأماكن العامة مبلغ 150 يورو ما يعادل نحو 170 دولاراً تقريباً ويسمح للشرطة باستخدام القوة لإزالته.

وذكرت صحيفة “Heute”، أن الرجل الذي كان يرتدي لباسا يجسد سمكة القرش يعمل كمسوق إعلاني لدى شركة حواسيب في فيينا شعارها سمك القرش، وعند افتتاح فرع جديد للشركة ارتدى شعارها، مرجحةً أن الشرطة أوقفته بينما كان يرقص خارج المخزن وقت وصولها، حيث رفض طلب الشرطة لإخراج رأسه من غطاء سمك القرس، وأبلغها أنه يقوم بعمله.

وكشف يوجين بروسكيل، مسؤول الحملة الإعلانية لشركة الحواسيب، للصحيفة السويسرية أنه لم يكن على بينة من تطبيق القانون الجديد، وأن حظر ارتداء شعار شركتهم خلال الاحتفال بافتتاح فرع جديد سيكون مؤسفاً.

وبحسب راديو “Eagle” البريطاني فإن قانون مكافحة “القناع”، دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، ويحظر تغطية الوجه الكامل بما في ذلك أغطية الرأس للمسلمين، وينص على وجوب أن تكون الوجوه مرئية من الشعر إلى الذقن في الأماكن العامة.

كما ويحظر أقنعة التزلج خارج قاعات التزلج، واقنعة الجراحة خارج المستشفيات وأقنعة الحفلات خارجها.

وتقول الإذاعة البريطانية إن القانون، الذي يعرف شعبياً باسم “حظر البرقع”، غالبا ما ينظر إليه على أنه يستهدف الملابس الإسلامية المحافظة، حيث جاء حظره في النمسا، بعد فرض قيود مماثلة في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا وحظر جزئي في هولندا، وإيطاليا وإسبانيا.