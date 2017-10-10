بقرار من القضاء الفرنسي.. سعد لمجرد يتخلص من السوار الإلكتروني

قرر القضاء الفرنسي إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يحمله المغني المغربي سعد لمجرد، وبهذا أصبح بإمكانه التنقل بحرية أكبر في فرنسا، وفق ما صرح به المحامي “اريك دوبون ومريتي” لقناة 2M المغربية.

ويعد القرار مؤشرًا جيدًا على تحسن الموقف القانوني للمغني المغربي، المتهم في قضية اغتصاب فتاة منذ أكتوبر 2016، ويتوقع أن تسفر المحاكمة المنتظرة خلال الأيام المقبلة عن حكم لصالحه.

وكان موقع “ميديا بار” الفرنسي قد ذكر أن القضية أحيلت إلى المحكمة الجنائية بدلًا من محكمة الاستئناف، مما يدل أن تهمة الاغتصاب قد أسقطت عنه، حيث إن قضايا العنف والاغتصاب تجري بمحكمة الاستئناف حسب التنظيم القضائي الفرنسي .

ولم يصدر عن الفنان المغربي أي تعليق يؤكد أو ينفي فيه الخبر، بناء على تعليمات محاميه الذي طلب منه الابتعاد عن التصريحات الإعلامية أو توضيح أية تفاصيل حول قضيته، لتفادي انزعاج القضاء الفرنسي.