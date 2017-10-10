عطر السم القاتل يطرق أبواب الدول العربية.. والأردن يحذّر

منعت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، دخول عطر يحمل اسم (ريلاكس) إلى أراضيها، يمكن أن يؤدي إلى التسمم والوفاة، ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي، بعد أن حذّرت عدة دول عربية أخرى من انتشاره، ومنها مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.

وقال مصدر في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لـ “إرم نيوز”: إن تعميمًا صدر من قبل المؤسسة للمراكز الجمركية الحدودية يفيد بضرورة منع دخول العطر السام، حيث أرفق مع التعميم ثلاثة أنواع من ذات العطر الذي يحمل ثلاثة أشكال.

وأوضح المصدر أنه يمكن للعطر التسبب بحالات تسمم تتعلق بالجهاز التنفسي، خاصة ضيق التنفس، مرجعًا السبب إلى احتمالية تغير تركيبة العطر بعد تقليده.

وجرى التحذير من أحد مسؤولي الجمارك الحدودية في الأردن لأحد مدراء الحدود المختص في المواصفات من إدخال العطر، حيث يتسبب، وفق وثيقة صادرة عن الجمارك، بالموت المفاجئ بعد أيام تتراوح من (3-4)، حيث لا تظهر آثاره سريعًا.

وظهر العطر لأول مرة بالمنطقة العربية في الجزائر في آب/أغسطس الماضي، لتُصدر عقبها عدة دول عربية تحذيرات لمواطنيها من انتشاره، من بينها مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.

ووفق ما تداولته الصحافة الجزائرية، نقلًا عن وزارة الدفاع، فإن تداول العطر يمكن أن يؤدي للموت المفاجئ بعد فترة من استعماله.