أبل تبيع 9 ملايين هاتف في 3 أيام

كاليفورنيا- قالت أبل إنها باعت 9 ملايين هاتف من طرازي 5 اس و5 سي في أول ثلاثة أيام بعد إطلاقهما الجمعة.

وإثر إعلان الأرقام ارتفعت أسهم أبل 3.6 % قبل فتح السوق.

وقالت الشركة في بيان إن الطلب على 5 اس تجاوز المعروض وأضافت أنه سيجري شحن عدد كبير من الطلبيات الإلكترونية في الأسابيع المقبلة.

كان حجم مبيعات الطراز السابق آي.فون 5 الذي أطلق في أيلول/ سبتمبر العام الماضي أكثر من 5 ملايين في أول ثلاثة أيام.

واصطفت طوابير طويلة، الجمعة، أمام المتاجر في طوكيو ونيويورك وسان فرانسيسكو ومدن أخرى لشراء الطرازين الجديدين.

هذه المرة الأولى التي تطلق فيها أبل جهازين في وقت واحد، ولم تحدد الشركة مبيعات كل جهاز على حدة.