مأساة عاطفية لفتاة قطعت 400 ميل للقاء حبيبها “المخادع” (صور)

تفاجأت فتاة بريطانية بخدعة من حبيبها السابق، الذي أوهمها بالحب وأجبرها على السفر لمسافة تزيد على 400 ميل، بانتظار المفاجأة التي تسببت بانهيار عاطفي بالنسبة لها.

وسافرت صوفيا ستيفنسون من مانشستر في بريطانيا إلى أمستردام الهولندية للقاء حبيبها الذي تسبب في انهيارها وانفجارها في البكاء بعد اكتشاف خداعه لها، وأنها كانت ضمن لعبة تسمى “جذب الخنزير”، يمارسها الشباب هناك لجذب أبشع فتاة لتنتقل من بلد لأخرى.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن الهولندي جيسي ماتمان (21 عامًا) جعل حبيبته صوفيا (24 عامًا) تسافر لمسافة 400 ميل لمقابلته، وعند وصولها أرسل لها رسالة بأنها أصبحت خنزيرًا، وأرسل لها وجه خنزير ووجهًا ضاحكًا، مشيرًا إلى أن هذا كان مزاحًا، فردت عليه قائلة: “كيف تكون قاسيًا لهذه الدرجة؟”.

وقالت صوفيا: “إن كل أصحابي والعائلة لا يمكنهم تصديق أن هناك شخصًا بمثل هذه القسوة، صحيح أن المزاح شيء جيد، لكن هذا تعدى لما أبعد من المزاح. كما أنني شعرت بالإهانة الشديدة لأنه تم اختياري في هذه اللعبة لأن مواصفات الفتاة في هذه اللعبة هي أن تكون سمينة وبشعة المظهر”.

ولفتت الصحيفة إلى أن صوفيا تعرفت على جيسي في برشلونة، وأقاما علاقة حميمية مع بعضهما، ثم عادت إلى المملكة المتحدة وظلت على اتصال به يوميًا، واتفقا على أن تستمر علاقتهما رغم بعد المسافة بين البلدين.

وقطعت صوفيا 400 ميل وأنفقت 350 جنيًها إسترلينيًا للسفر إلى أمستردام، وعندما وصلت لم تجد حبيبها يستقبلها في المطار كما اتفقا، ولكنه تجاهل جميع مكالماتها.

وبعد 6 ساعات من وصولها الفندق أرسل لها رسالة بأنها أصبحت خنزيرة، وأن الأمر كان مجرد لعبة للمزاح، وردت عليه “كيف تكون قاسيًا لهذا الحد،” ثم قام بحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي.