ولدت لشرطي فاسد وبائعة هوى.. تعرف على قصة أول امرأة تفوز بسباق “باثورست 1000” (صور)

رغم ماضيها المروع، أصبحت بيتي كيلمينكو، أول فائزة بسباق السيارات الأسترالي الأكثر شهرة “باثورست 1000″، بعد أن وُلدت لشرطي فاسد وعاهرة إثر علاقة غير شرعية في زنزانة السجن.

ونُقلت بيتي التي تمتلك الآن فريق “إريبوس موتورسبورت” إلى دار الأيتام، بعدما تخلت عنها أمها المدمنة للمخدرات وهي رضيعة تبلغ من العمر 7 أسابيع، وهناك أشفق عليها رجل الأعمال الشهير جون ساندرز، وتبناها رغم ظروفه المالية المتعثرة.

وبعد أن تبناها جون ساندرز، شاءت الأقدار أن يؤسس أكبر سلسلة مراكز تسوق في العالم، والتي بلغ قيمتها نحو 63 مليار دولار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تحدثت بيتي في العام 2013 عن قصة حياتها بعد أن ورثت ثروة والدها بالتبني الملياردير الراحل.

وعندما بلغت بيتي سن الـ 8 سنوات، اكتشفت أن والديها جون وإيتا، هما يهوديان من المجر، وأنهما تبنياها وهي صغيرة، ثم ماتت والدتها إيتا عندما بلغت سن العاشرة، وأصبح والدها مشغولاً بإدارة أعمال سلسلة مراكز التسوق، وانتهى بها الأمر في أحضان المربيات.

وعلى الرغم من غياب والدها جسدياً، إلا أنه رباها على أخلاقيات العمل التي تقول بيتي، إنها لا تزال تعتمدها حتى الآن، حيث جعلها تعمل في مراكزه من سن 13 عاماً.

ومع وفاة والدها ورثت بيتي، جزءًا كبيراً من ثروته، وبدأت تستثمر أموالها فيما تحبه، وكانت إحدى هذه الاستثمارات في سباق السيارات.

واعترفت سابقاً بإنفاق أكثر من 40 مليون دولار على فريق “إريبوس موتورسبورت”، مما حول الفريق من فريق مهمل إلى قوة ملحوظة في السباق، ففي يوم أمس الأحد، كللت جهود بيتي بفوز الفريق بالمركز الأول.