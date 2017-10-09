روبي تكشف عن الدور الذي تجسده للمرة الأولى في مشوارها الفني

بدأت الفنانة المصرية روبي منذ أيام تصوير دورها في فيلم “عيار ناري” تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن المتوقع أن يستغرق العمل 4 أشهر بسبب دقة التفاصيل التي يحتويها السيناريو.

وقالت روبي في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” اليوم: “المشكلة التي تواجه الفنان الباحث عن الاختلاف هي العثور على دور غني ومختلف وقد شدني سيناريو فيلم (عيار ناري) لأنه يناقش قضية مهمة من خلال جريمة قتل، وخلال رحلة البحث على الجاني يتطرق العمل إلى قضايا اجتماعية كثيرة”.

وأضافت: “تحمست للعمال لأنني أجسد دور صحفية للمرة الأولى، والشخصية مكتوبة بشكل دقيق جدًا، ويحركها ضميرها المهني ويدفعها إلى الدفاع عن الحق، كما أنني أظهر جادة طوال أحداث العمل ولا يوجد مسحة كوميدية واعتبر هذا الأمر اختلافاً عن ما قدمته من قبل”.

وتابعت: “متفائلة جدًا ولا أشعر بالخوف من التعامل من مخرجين في خطواتهم الأولى، خاصة إذا كان مثل كريم الشناوي الذي قدم أفلاماً قصيرة رائعة وشارك في إخراج فيلم (نوارة)”.

وبشأن توقفها عن الغناء قالت: “لم أتوقف عن الغناء، ولكن يجب الاعتراف بأن التمثيل سرقني لأنه يستغرق وقتاً طويلاً ولكن قريبًا جدًا سوف أطرح أغاني جديدة فقد بدأت علاقتي بالجمهور كمطربة”.

يذكر أن آخر أعمال روبي على شاشة السينما كان فيلم “الكنز” مع شريف عرفة والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي في القاهرة وجار العمل على تقديم جزء ثان منه.