الذهب يقفز إلى أعلى سعر في أسبوع.. والدولار يترنح بسبب الأزمة الكورية

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، مع زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، فيما تعرض الدولار لضغوط بفعل تجدد المخاوف بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4%، ليصل إلى 1279.99 دولار للأوقية ،بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الـ29 من أيلول/ سبتمبر عند 1284.97 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر، 0.6 %، ليصل إلى 1282.40 دولار للأوقية.

واستقر الدولار مقابل الين ،بعدما تراجع من أعلى مستوى في 12 أسبوعًا، والذي سجله الأسبوع الماضي وذلك بفعل تجدد التركيز على التوترات الجيوسياسية في ظل المخاوف من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء اختبار صاروخي آخر.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.7%، ليصل إلى 16.90 دولار للأوقية ،بعدما لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 16.99 دولار للأوقية في وقت سابق.

وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.5%، ليصل إلى 917.50 و924.65 دولار للأوقية على الترتيب.