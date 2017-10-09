أنغام تضع الأوبرا المصرية في مأزق والرباعي ينقذ الموقف

لا يختلف حال مهرجان الموسيقى العربية عن حال مهرجانات السينما في مصر، حيث يعاني من ضعف الميزانية المخصصة له، ما يضعه في مأزق لأنه يعجز عن الاستعانة بمطربين عرب للغناء ضمن فعالياته.

وتواجه الدورة الـ26 من عمر مهرجان الموسيقى العربية، تحديات كثيرة، حيث اعتذر عن الغناء فيها أغلب النجوم المصريين البارزين مثل آمال ماهر وشيرين.

ومنذ أيام أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الفنانة أنغام، وافقت على المشاركة في فعاليات المهرجان، واشترطت أن يكون حفلها في الليلة الأخيرة من المهرجان وأن تصاحبها فرقتها.

وعلمت “إرم نيوز”، أن أنغام تراجعت عن المشاركة في المهرجان، واعتذرت عن الحضور للتعاقد مع الأوبرا، الأمر الذي وضع إدارة المهرجان في مأزق كبير.

وقال الموسيقار حلمي بكر، عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان فى تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إن المطربين المصريين المرشحين للغناء في الدورة الـ26 من مهرجان الموسيقى العربية لم يوقعوا حتى الآن، وكل وعودهم ليست مضمونة.

وأضاف بكر، أن الفنان التونسي صابر الرباعي، وافق على المشاركة، وهذا الصوت القوي يعد ضمانة بأن الدورة القادمة ستكون رائعة، لأنه صوت عظيم وله قاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن الدورة الـ26 من عمر المهرجان، سوف تبدأ من الـ1 إلى الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي مهداة إلى روح الفنان محسن فاروق.