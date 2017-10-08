شيرين وطليقها يحتفلان بعيد ميلادها في الأردن (فيديو)

ظهر الموزع محمد مصطفى ،للمرة الأولى، مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات مهرجان “ليالي البحر الميت” في الأردن.

ونشرت صفحة “عالم المشاهير” على تطبيق “إنستغرام”، “فيديو” لاستعدادات شيرين عبد الوهاب في الكواليس قبل الصعود إلى المسرح، إذ ظهرت وهي تدلل ابنتيها هنا ومريم وتداعبهما، في حين جلس بجوارهن طليقها الموزع محمد مصطفى ،في أول ظهور لهما معًا منذ فترة طويلة بعد الانفصال.

وفي مفاجأة منهما، قامت ابنتا المغنية المصرية الشهيرة بالصعود إلى المسرح، وحملتا معهما قالبًا من الكيك احتفالا بعيد ميلادها وسط الجمهور.

وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها للحفل الغنائي، إذ ظهرت بفستان أبيض من توقيع المصممة المصرية مرمر حليم.