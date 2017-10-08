لماذا بكى حسين فهمي في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي؟ (فيديو)

أهدى النجم المصري حسين فهمي دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي رقم 33، التي تم افتتاحها مساء السبت، إلى صديقه الراحل الفنان محمود عبد العزيز، وسط دموعه التي انهارت لغياب التكريم عن الفنان الراحل.

ولم يتمكن فهمي من منع نفسه من البكاء عند حديثه عن الراحل الفنان محمود عبد العزيز، قائلاً: “سامحوني أنا أهدي الدورة لصديقي الراحل محمود عبد العزيز لأنه حتى الآن لا يوجد مهرجان باسمه”.

وأعرب نجل الفنان الراحل محمد محمود عبد العزيز، عن سعادته بهذا الإهداء قائلاً: “مبروك للنجم الكبير حسين فهمي وشكراً جزيلاً على إهداء الدورة الخاصة من مهرجان الإسكندرية لوالدي العزيز ونعم الصداقة والمواقف”.

وأردف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع”انستغرام” قائلاً: “هذا الأمر لم تفعله إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من نفسها، وهو ما لفت نظري، لكن أكيد هناك وجهة نظر لإدارة المهرجان، مبروك الافتتاح، وشكرا”.