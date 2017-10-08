توجه لتوظيف أبناء الكويتيات في المؤسسات الحكومية

يتجه ديوان الخدمة المدنية في الكويت لاستقبال أبناء الكويتيات وتسجيلهم في نظام التوظيف المعمول به في الجهات الحكومية، وذلك تنفيذاً للمرسوم الخاص بأفضلية أبناء الكويتيات في التعيين بعد المواطن مباشرة وقبل أبناء الجنسيات الأخرى.

وأشار الديوان في كتابه الموجه لوكيل وزارة الداخلية إلى “قرب فتح باب التسجيل الآلي لتوظيف أبناء الكويتيات لحاجتهن للعمل”.

وحسب صحيفة “القبس”، طالب الديوان الوزارة “بمطابقة ما جاء في بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتزويده بملف آلي ببيان الرقم المدني لأبناء الكويتيات المدنيين والعسكريين”.