مقترح لتوحيد الزي بالجامعات يثير الجدل في مصر

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، بعد اقتراح تقدم به عضو مجلس النواب النائب عبد الكريم زكريا، يفيد بتوحيد زي طلاب الجامعات بهدف مواجهة موضة الملابس المقطعة والضيقة.

إزاء ذلك، انقسمت الآراء بشأن المقترح بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن المقترح مهم للحفاظ على الأخلاق والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع، بينما رأى آخرون أن الملابس ضمن الحريات الشخصية للطالب التي يجب ألا تتدخل فيها إدارة الجامعة.

وحول موقف وزارة التعليم العالي من المقترح، نفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة عادل عبدالغفار، وجود قرار وزاري لتوحيد الزي في الجامعات.

وقال عبد الغفار لـ”إرم نيوز” إن “الوزارة أعطت الحرية لرئيس الجامعة لوضع إطار عام للملابس، مع الأخذ بالاعتبار منح الحرية للطلاب والطالبات في اختيار ملابسهم ضمن المقبول والمسموح به داخل الحرم الجامعي”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنّ “الوزارة أعطت الحق لرؤساء الجامعات بمنع دخول الطالبات اللاتي يرتدين الملابس المقطعة أو غير اللائقة”، لافتًا إلى أن “المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارًا قبل بدء العام الدراسي لتحقيق الانضباط وطالب بضبط المظهر العام للجامعات”.

يأتي هذا فيما أعلنت كلية التربية النوعية في المنوفية منذ بداية العام الدراسي الحالي، عن صدور قرار خاص بالكلية يمنع الطالبات دخول الحرم الجامعي بملابس الجينز المقطعة والزي غير اللائق، وقصات الشعر المختلفة ووضع مساحيق الماكياج بطريقة مبالغ فيها.

من ناحيته، أوضح صاحب المقترح النائب عبدالكريم زكريا لـ”إرم نيوز” أنه “تقدم بمشروع قانون للبرلمان يقترح من خلاله توحيد الزي بالجامعات، للحد من ارتداء الملابس المخالفة وغير اللائقة من بعض الطلاب أو الطالبات، مثل الملابس الضيقة والمقطعة التي تخالف قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده”.

وعن الآراء حول مشروع القرار، قال النائب إلهامي لـ”إرم نيوز” إن”هذا المقترح ليس من السهل تطبيقه، إذ إن عقلية طالب الجامعة تختلف عن عقلية الطالب في المراحل الدراسية ما قبل الجامعة، فطلاب الجامعة لن يقبلوا تطبيق الزي الموحد”.