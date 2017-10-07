الطفل العربي مروان فوراجي.. أصغر طيار في العالم عمره 7 أعوام (صور)

يعد الصبي البريطاني، الإماراتي الأصل، مروان فوراجي، الذي يبلغ من العمر 7 أعوام، أصغر طيار متدرب في العالم، لكنه بالكاد يستطيع رؤية العالم الخارجي من مقعد الطيار، إذ يحتاج للجلوس على وسادة سميكة لتساعده على الرؤية نظرًا لقصر قامته.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تولى مروان قيادة الطائرة ذات طراز “بايبر واريور 3” وحلق بها فوق الحقول الريفية، مع والده وأخيه الصغير في رحلته الأولى.

وتحققت أحلام الطيار الصغير عندما حجز والداه أول درس طيران له بمناسبة عيد ميلاده السابع بالشهر الماضي، وبعد تولي القيادة والتحليق بالطائرة لمدة نصف ساعة، أصبح الصغير يتحرق شوقًا لرحلته القادمة وسط الغيوم.

ويأمل الصبي الذي يعيش في سوليهول في وست ميدلاندز في بريطانيا، أن يكمل تدريبه وأن يحصل على رخصة الطيار، لينضم إلى عمه ومدربه الإماراتي يوسف ليطير في جميع أنحاء العالم.

وقالت والدته نفيسة إنه “منذ صغره كان مروان مهووسًا بالطائرات، فكان دائمًا يشاهد فيديوهات الطائرات ويطرح الأسئلة حولها، وكنا نأخذه إلى مطار برمنغهام حيث كان يقضي ساعات في مشاهدة الطائرات وهي تقلع وتهبط”.، مضيفة أن “مروان يستطع التعرف على أسماء جميع أنواع الطائرات، ويحلم بقيادة الطائرات مثل عمه”.

من ناحيته، قال الأب “عندما أخبرنا مروان أنه سيخضع لدرسه الأول في الطيران بمناسبة عيد ميلاده، كان سعيدًا للغاية وأخذ الأمر على محمل الجد، ولم يكن متوترًا على الإطلاق، واستمع بعناية فائقة إلى تعليمات ما قبل الرحلة وفعل كل ما قاله المدرب، وعندما استلم عصا القيادة كان مسيطرًا بشكل مذهل وبقي في الهواء لمدة 30 دقيقة”.