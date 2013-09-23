مراهق سعودي يحرق نفسه

الرياض - أضرم مراهق سعودي يبلغ من العمر 17 عاماً النار في جسده، الأحد، في حادثة باتت تتكرر في الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية.

وعزل الشاب نفسه في غرفته الخاصة في منزله وسط محافظة "بيشة" التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، وأشعل النيران في جسده محاولاً الانتحار لتصل فرق الدفاع المدني إلى منزل الشاب وتنقله إلى مستشفى الملك عبد الله ليتلقى العلاج، وتستقر حالته فيما بعد.

ولم يُعرَف السبب الذي دفع الشاب إلى إحراق نفسه.

وتشهد السعودية بين الحين والآخر حوادث من هذا النوع إذ يقوم مواطنون بإضرام النار في أجسادهم احتجاجاً، وكثيراً ما تُقابَل بتعتيم إعلامي أو نسب الحادثة لمريض نفسي؛ وكان آخر تلك الحوادث عندما أضرم بائع بطيخ النار في نفسه في الرياض في شهر مايو/أيار الماضي احتجاجاً على معاملة السُّلطات.

وقبل عامين أحرق رجل سعودي في الستينيات نفسه في محافظة صامطة بمنطقة جازان، جنوب غربي السعودية.