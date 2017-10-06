سهر الصايغ تشارك تيم حسن بطولة “عائلة الحاج نعمان” (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن آخر أعمالها الفنية، موضحة أنها تشارك حاليًا في تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “عائلة الحاج نعمان”، تشارك بطولته الفنان السوري تيم حسن.

وبينت في لقاء مع “إرم نيوز” أن “عائلة الحاج نعمان” من تأليف مجدي صابر وإنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد شفيق، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الفن مثل تيم حسن وصلاح عبدالله وأحمد بدير وصفاء الطوخي.

وقالت الفنانة المصرية الشابة خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة من مهرجان الفضائيات العربية هذا العام، إنها “تعتبر نفسها محظوظة بالعمل مع المنتج الكبير صادق الصباح الذي تعتبره الأب الروحي لها في الفن”.

وأشارت النجمة الشابة إلى أن “عائلة الحاج نعمان” ليس هو التعاون الأول بينها وبين المنتج الصباح، حيثُ قدمت معه عدة أعمال متميزة منها “ابن حلال، ولاد تسعة، أريد رجلًا”.

وأضافت أنها انتهت من تصوير مسلسل “الدولي” الذي خرج من السباق الرمضاني المقبل، حيث سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى القنوات الفضائية، وهو من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وزكي فطين عبدالوهاب.

يذكر أن الفنانة سهر الصايغ شاركت في أعمال فنية متميزة منها “طاقة القدر، رمضان كريم، كفر دلهاب”.