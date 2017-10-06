بمشاركة طائرة مسيرة.. الكويت تحبط تهريب مخدرات إلى داخل السجن (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الجمعة، وافداً مصرياً مقابل السجن المركزي أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة وأجهزة هواتف إلى داخل السجن بواسطة طائرة لاسلكية.

و أظهرت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كمية من المخدرات وأجهزة هواتف، تم ضبطها مع الوافد، حيث كان ينوي إدخالها إلى السجن بواسطة الطائرة التي تم ضبطها أيضاً.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها حول الحادثة، إنه “تم ضبط طائرة لاسلكية مزودة بثلاث كاميرات، بالإضافة إلى 21 هاتف نقال منهم جديد ومنهم مستعمل، و103 حبة صفراء اللون ومخدرات، فضلا عن مبلغ 455 دينارا وأسلاك شحن للهواتف ومحولات، و4 أجهزة واي فاي وسكين”.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من وفاة نزيل في السجن المركزي ونقل آخر إلى العناية المركزة بعد تناولهما مواد مخدرة، تم إدخالها إلى السجن، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تطبقها إدارة السجن.

وتتكرر حالات إدخال المواد المخدرة إلى نزلاء السجن المركزي بشكل دائم وبطرق مختلفة يتم الكشف عنها بين فترة وأخرى خلال حملات تفتيش على النزلاء أو بالاعتماد على معلومات استخباراتية.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد المدمنين على المخدرات بجميع أنواعها في الكويت، لكن مختصين في المعالجة من الإدمان يقولون “إن العدد بعشرات الآلاف في بلد يعيش فيه نحو 4 ملايين نسمة أكثر من ثلثيهم من الوافدين”.