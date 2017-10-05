المغرب يضبط شحنة كوكايين خام بقيمة 2.5 مليار دولار (فيديو)

أعلن رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، عبد الحق الخيام، في ندوة صحفية اليوم الخميس، تفاصيل ضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين الخام أمس الأربعاء، تقدر قيمتها بـ 25 مليار و 850 مليون درهم مغربي (حوالي 2.5 مليار دولار).

وفي العملية التي وُصفت بغير المسبوقة، تم ضبط المخدرات في منطقتين فلاحيتين قريبتين من العاصمة الرباط، كما تم اعتقال 13 شخصاً يحملون جنسيات مزدوجة، مغربية، وإسبانية، ومغربية، هولندية، بحسب تصريحات الخيام.

وبيّنت التحقيقات التي استمرت لأكثر من 3 سنوات، أن العقليْن المدبريْن للشبكة يتواجدان في السجون المغربية، بسبب شحنة مخدرات تم ضبطها سابقاً في مدينة مراكش.

ويصل وزن كمية الكوكايين المحجوزة نحو 3 أطنان، ويبلغ معدل تركيزها 93% مما يسمح بمضاعفة الكمية إلى 5 أو 6 مرات بعد إعادة التصنيع.

وإلى جانب الكوكايين، ضُبطت أيضاً كمية كبيرة من الحشيش، ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، وبندقيتا صيد وسيارات، إضافة إلى هواتف متصلة بالأقمار الاصطناعية.

وأضاف الخيام، أن شحنات المخدرات وصلت جنوب المغرب عبر البحر، قادمة من أمريكا الجنوبية.