سويسرا تحقق في مزاعم اغتصاب جديدة ضد المخرج رومان بولانسكي

قال مسؤولون سويسريون، الأربعاء، إن ممثلة وعارضة أزياء ألمانية سابقة أبلغت السلطات السويسرية أن المخرج السينمائي، رومان بولانسكي، اغتصبها العام 1972 عندما كان عمرها 15 عاما.

وأوضح محام عن بولانسكي، البالغ من العمر 84 عاما، أنه على دراية بمزاعم، ريناته لانجر، ووصفها بأنها محاولة “سخيفة” لجذب انتباه الإعلام.

وأكدت الشرطة في مقاطعة سانت جالن السويسرية أمس أنها تلقت بلاغا من لانجر (61 عاما) الشهر الماضي بشأن مزاعم اغتصاب حدث بمنزل بولانسكي العام 1972.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) أول من أورد زعم لانجر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من لانجر أو محاميها.

وطلب من ممثلي الإدعاء في سويسرا النظر فيما إذا كان من الممكن مقاضاة بولانسكي بموجب القانون السويسري بالنظر إلى أن الجريمة المزعومة وقعت قبل نحو نصف قرن.

وقال ممثلو الإدعاء في سانت جالن إن لانجر تقدمت بدعوى اغتصاب ضد بولانسكي في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.

وسيجري تحويل القضية إلى الإدعاء في مقاطعة بيرن حيث يملك بولانسكي منزلا في منتجع شتات للتزلج على الجليد.

ولانجر هي رابع امرأة تتهم بولانسكي بالاعتداء جنسيا عليها في سن المراهقة.