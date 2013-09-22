آرسنال يتقدم لصدارة الدوري الإنكليزي

لندن - احتفى مشجعو آرسنال بنجمهم الجديد مسعود أوزيل في أول ظهور له في ملعب الفريق باستاد الإمارات اللندني، لكن زميله ارون رامسي خطف الأنظار بالهدف الأول، ليفوز الفريق 3-1 على ستوك سيتي ويعتلي قمة الترتيب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وهز لاعب الوسط الويلزي رامسي الشباك للمرة الخامسة هذا الموسم بعد خمس دقائق فقط من البداية بعدما ارتدت تسديدة أوزيل من ركلة حرة من أسمير بيجوفيتش حارس ستوك.

وتعادل ستوك بعد 26 دقيقة عن طريق الأمريكي جيف كاميرون، لكن بير ميرتساكر وبكاري سانيا أضافا هدفين آخرين لآرسنال ليحقق انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات.

وبعد الهزيمة في أولى مبارياته بالموسم أمام استون فيلا حقق آرسنال الذي يقوده المدرب الفرنسي آرسين فينجر أربعة انتصارات على التوالي في الدوري ولديه من النقاط 12 متفوقاً بفارق نقطتين على تشيلسي وليفربول.

وبينما واصل رامسي تألقه قدم أوزيل لجمهور آرسنال الكثير من المتعة بعدما لعب دوراً في كل من الأهداف الثلاثة.

فبفضل تمريرة صانع لعب منتخب ألمانيا وصلت الكرة إلى ميرتساكر داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسه في الشباك بعد 36 دقيقة وبعدها نفذ ركلة حرة أخرى رائعة في الشوط الثاني وضعها سانيا برأسه في شباك بيجوفيتش.

وانتقل أوزيل إلى آرسنال من ريال مدريد مقابل 42.5 مليون جنيه استرليني (68 مليون دولار) في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وقال فينجر للصحفيين "إنه لاعب حين تنظر إلى إحصائياته وتمريراته.. ستجد أنها ليست مصادفة. إنها الحقيقة في طريقة لعبه."

وأضاف "أعتقد أنه ما أن ينسجم بشكل كامل مع الفريق سنحصل على المزيد منه. لكنه اليوم أظهر كم هو لاعب كبير. لقد قدم دفعة لكل من في الفريق."