ردود فعل عنيفة ضد رفض أمينة مكتبة هدية ميلانيا ترامب

تعرضت أمينة المكتبة في مدرسة ابتدائية بولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، لهجوم عنيف بسبب رفضها هدية سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب.

وأثارت القصة صدى واسعًا بين الأوساط الثقافية في الولايات المتحدة، بعدما رفضت ليز سويرو، هدية ميلانيا ترامب المكونة من 10 كتب للكاتب المعروف باسم الدكتور سوس، والتي قدمتها بمناسبة يوم القراء الوطني الأمريكي في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووصف أحد المغردين، سويرو بـ”الوقحة”، فيما اعتبر آخر أنها “رفضت الهدية لتشويه سمعة السيدة ترامب وهديتها”.

من جانبه، وصف دومينيك سارنو محافظ مدينة سبرينغفيلد الأمريكية، ليز سويرو بـ”النتنة والسخيفة”.

كما عقبت مديرية المنطقة التعليمية للمدرسة، في بيان، عن رفضها لسلوك أمينة المكتبة، مؤكدة أنها “غير مخولة بقبول أو رفض الكتب المقدمة”.

بدورها، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، على الحادثة، قائلة إن “هبة الكتب كانت جزءاً من جهد السيدة الأولى في برنامجها لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأطفال، وأن تُحول هدية الكتب لشيء مُسبب للخلاف أمر مؤسف”، مُؤكدة أن “السيدة الأولى لا تزال ملتزمة بجهودها لأجل الأطفال في كل مكان”.

وكانت سويرو بررت رفضها استلام هدية ميلانيا ترامب في رسالة مفصلة أرسلتها للبيت الأبيض، بأنها “تتضمن رسومات غارقة في الدعاية العنصرية، والأفكار النمطية الضارة”.

وتعد كتب ثيودور سيوس جيزل المعروف باسم الدكتور سوس، الأكثر شعبية في العالم، إذ بيع منها 222 مليون كتاب حول العالم، وترجمت إلى 15 لغة غير الإنجليزية.