الأردن يعلن ضبط “أضخم” سرقة كهرباء في تاريخه

أعلنت شركة الكهرباء الأردنية، الثلاثاء، ضبط “أضخم” عملية سرقة كهرباء في تاريخ المملكة.

وأوضح مصدر من داخل الشركة، أنه “تم ضبط عملية السرقة في منطقة شرق العاصمة عمان، حيث استخدم السارق وهو صاحب مصنع ومزرعة تمديدات بلغت كفلتها نحو 300 ألف دينار”.

وأضاف المصدر أن “الكشف الفني أظهر أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عال لمسافة 3 كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة الشركة”.

وتابع أن “المضبوطات تخدم مصنعًا ومزرعة في منطقة الحلابات تزيد مساحتها عن ألف دونم، وفيها مضخات مياه عملاقة تعمل على الكهرباء لضخ المياه”، مؤكدًا أنه “تم التحفظ على المعدات المستخدمة في السرقة، تمهيدا لتحويل ملف القضية إلى السلطات القضائية للبت فيها وفقا للقانون”.