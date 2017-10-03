الذهب ينزل لأقل مستوى في سبعة أسابيع مع صعود الدولار

استقرت أسعار الذهب بعد أن نزلت لأقل مستوى في سبعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأسهم والدولار في المعاملات الآسيوية بفضل بيانات اقتصادية قوية وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1269.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ منتصف آب/ أغسطس عند 1267.76 دولار للأوقية.

وفي العقود الآجلة في الولايات المتحدة تسليم كانون الأول/ ديسمبر انخفض الذهب 0.3% إلى 1272.60 دولار.

واليوم ارتفع الدولار مقابل الين وصعد لأعلى مستوى منذ منتصف آب/ أغسطس مقابل سلة من العملات الرئيسة ،وواصل المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وبيانات الإنتاج الصناعي القوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% إلى 16.53 دولار للأوقية بعدما تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى منذ التاسع من آب/ أغسطس الذي لامسته أمس.

وزاد البلاتين والبلاديوم 0.2% لكل منهما وسجل البلاتين 912.40 دولار للأوقية والبلاديوم 911.50 دولار. وفي الأسبوع الماضي تساوى سعر المعدنين النفيسين لأول مرة في 16 عامًا.