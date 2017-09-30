جامعة سعودية تنشئ مدرسة لتعليم قیادة المركبات للنساء

أعلنت جامعة الأمیرة نورة الخاصة للبنات في السعودية، استعدادها لإنشاء مدرسة مختصة بتدريب وتعليم قیادة المركبات للنساء.

إعلان الجامعة التي تتخذ من الرياض مقرا لها، جاء عبر تغريدة على صفحتها الرسمية على “تويتر” السبت قائلة ” “تستعد جامعة الأميرة نورة؛ لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة”.

ووصفت مديرة الجامعة الدكتورة ھدى العمیل، تمكین المرأة من قیادة السیارة، بأنه “قرار تاريخي ضمن الإصلاحات الاجتماعیة”.

وقالت العميل إنه “لا شك أن التاريخ سيحفظ للملك سلمان وولي عهده، الفضل في إصدار هذا الأمر الحازم كما حفظ من قبل للملك سعود وولي عهده الملك فيصل رحمهما الله، الفضل في الأمر بإنشاء مدارس لتعليم البنات”.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر الثلاثاء الماضي أمرًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، بعد أن كانت السعودية البلد الوحيد الذي يمنع النساء من قيادة السيارة.