شاهد بالصور..‎ ماذا قال ملياردير بريطاني بعد ارتدائه “الشماغ” السعودي؟

شاهد بالصور..‎ ماذا قال ملياردير بريطاني بعد ارتدائه “الشماغ” السعودي؟

المصدر: فريق التحرير

نشر الملياردير البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون مجموعة من الصور له وهو يرتدي شماغًا سعوديًا خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

وأظهرت الصور التي نشرها الملياردير على صفحته عبر موقع التدوينات الصغير “تويتر” أنه زار ساحل البحر الأحمر ومدائن صالح لاستكشاف الفرص الاستثمارية هناك.

وكان رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون وصل إلى السعودية في زيارة سياحية سريعة، تحدث خلالها لعدة وسائل إعلامية عن الزيارة “الساحرة” على حد تعبيره، ووصف برانسون الوقت الذي قضاه في تفقد تاريخ السعودية بـ”المثير بشكل لا يصدق”.

وقال الملياردير البريطاني:” إنه خلال زيارته للسعودية، تمكن من الاستمتاع بجولة ساحرة في أماكن لم يرها الكثيرون”.

 وأضاف: “ذهبنا إلى البحر الأحمر حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروع ضخم لتحويل المنطقة إلى مركز جذب سياحي رائع”.

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