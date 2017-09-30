شاهد بالصور..‎ ماذا قال ملياردير بريطاني بعد ارتدائه “الشماغ” السعودي؟

نشر الملياردير البريطاني ومؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون مجموعة من الصور له وهو يرتدي شماغًا سعوديًا خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

وأظهرت الصور التي نشرها الملياردير على صفحته عبر موقع التدوينات الصغير “تويتر” أنه زار ساحل البحر الأحمر ومدائن صالح لاستكشاف الفرص الاستثمارية هناك.

As a kid one of my heroes was Lawrence of Arabia. Treat to see this restored train he blew up in Saudi Arabia https://t.co/jIFLJ10wBe pic.twitter.com/X2SDLsHQU8 — Richard Branson (@richardbranson) September 29, 2017

وكان رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون وصل إلى السعودية في زيارة سياحية سريعة، تحدث خلالها لعدة وسائل إعلامية عن الزيارة “الساحرة” على حد تعبيره، ووصف برانسون الوقت الذي قضاه في تفقد تاريخ السعودية بـ”المثير بشكل لا يصدق”.

وقال الملياردير البريطاني:” إنه خلال زيارته للسعودية، تمكن من الاستمتاع بجولة ساحرة في أماكن لم يرها الكثيرون”.

وأضاف: “ذهبنا إلى البحر الأحمر حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروع ضخم لتحويل المنطقة إلى مركز جذب سياحي رائع”.