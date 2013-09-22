اختطاف صحفي أمريكي في صنعاء

صنعاء- (خاص) من أحمد الصباحي

قالت مصادر صحافية متطابقة، أن صحفيا أمريكياً اختفى الأحد في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء في ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر أن الصحفي الذي يقيم في اليمن منذ سنوات، ويعمل حاليا مترجما في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ضمن طاقم المركز الإعلامي.

وقال غمدان اليوسفي أحد زملاء الصحفي في المركز الإعلامي أن الصحفي الأمريكي لوك سومر أختفى فجأة في متجر بشارع الزبيري بقلب العاصمة صنعاء الثلاثاء الماضي.

وقال زميل آخر للصحفي المختطف لــ(إرم): أن هناك مخاوف من أن الصحفي الأمريكي تم اختطافه على يد مجهولين".

وأضاف: "لا توجد معلومات جديدة عنه حتى الآن، ولا ندري أين مصيره".

وفي العامين الآخرين تكررت حوادث اختطاف أجانب على يد عصابات مسلحة، تطالب بديات كبيرة كشروط للإفراج عن الأجانب الذين تختطفهم.

ولا تزال صحفية هولندية وزوجها مختفيان منذ يونيو الماضي، ويطالب المختطفون بديات كبيرة كشرط للإفراج عنها وزوجها.

وظهرت الصحفية الهولندية يوديت اسبيخل وزوجها في شريط فيديو بثه الخاطفون وهي تطالب حكومتها بالاستجابة لمطالب الخاطفين.