برشلونة في فلسطين

إرم - (خاص)

يستعد أعضاء الفريق الكتلوني للسفر مع عائلاتهم وأصدقائهم ومشجعيهم إلى فلسطين إذ يتطلعون إلى كرم ضيافة أهالي المنطقة. حسب ما ذكر نادي برشلونة على موقعه الرسمي عبر الانترنت. سيكون ليونيل ميسي، تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا، جيرارد بيكيه، كارلس بويول وسيسك فابريغاس من بين لاعبي نادي برشلونة.

وسيشارك في هذا الحدث كل من اتحاد كرة القدم الفلسطيني والسلطة الفلسطينية التي ستعمل بدورها على تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين؛ لإنجاح زيارة الفريق الذي يحظى بشعبية كبيرة.

ويبدي نادي برشلونة حرصه على التزامه بتعزيز الحرية والديمقراطية، علماً أن شراكته الطويلة الأمد مع اليونيسيف تضع الأطفال في صميم مبادراته الهادفة.

وجدير بالذكر أنه سيتم التبرع بجميع عائدات جولة برشلونة للسلام لفائدة ما أسماه بـ "مبادرات دعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال القيم الرياضية".