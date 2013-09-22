اختفاء صحفي أمريكي في صنعاء

صنعاء - اختفى الصحفي الأمريكي "لوك سومر" من أحد أبرز شوارع العاصمة صنعاء في عملية تبدو كما لو أنها اختطاف من قبل عصابة تمتهن هذا العمل من أجل الحصول على الأموال.

ويزاول الصحفي الأمريكي سومر مهنته في اليمن منذ عامين، وعمله الأخير كان مترجماً للغة الإنجليزية في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ضمن الطاقم الإعلامي.

وشوهد سومر حسب صحيفة المصدر آخر مرة في متجر بشارع الزبيري بقلب العاصمة صنعاء الثلاثاء الماضي "يعتقد أنه اختطف على يد مجهولين".

وبحسب زملائه، يسكن سومر (31 عاماً) في أحد المنازل بمدينة صنعاء التاريخية.

وقالت مصادر في وقت سابق إنّ الخاطفين هم عصابات تحصل على ملايين الدولارات من عمليات اختطاف الأجانب، وحصلت على مبالغ كبيرة من عمليات اختطاف سابقة.