الخليج: مصر تخوض معركة العرب

أبوظبي - دعت صحيفة الخليج الإماراتية العرب للوقوف إلى جنب مصر في الحرب التي تخوضها في مواجهة مؤامرة "الخوارج" ودسائس الخارج..مؤكدة أن مصر في معركتها هذه تخوض في الواقع معارك العرب أجمعين فهي الرافعة التي تحمل هموم الأمة وأثقالها وهي المركز الذي يقوم عليه العمل العربي المشترك و هي شريان الحياة ونبض القلب..هي الرابط بين مشرق الأمة ومغربها و هي الحرب والسلام عندما يجد الجد و يحين موعد الفعل والقرار للذود عن حياض الأمة وقضاياها.

وقالت الصحيفة إن مصر تنهض من كبوتها وتقف على قدمها..تزيل آثار أيام عجاف قضتها في ظل حكم " الإخوان " تعود بثورتها إلى ينابيعها..مشيرة إلى أن شعب مصر العظيم يعمل و قواته المسلحة الآن على كنس بقع سوداء من على صفحات تاريخ ثورته المجيدة يوم 25 يناير 2011 والتي جدّد شبابها وقوم إعوجاجها في ثورة 30 يونيو الماضي.

وأضافت أن الشعب والجيش يخوضان الآن معركة ضد فلول "الإخوان" الذين اختطفوا ثورته وحاولوا اختطاف الوطن بأكمله كما أنه يخوض حربا ضد إرهاب سرطاني تكفيري ظلامي يحاول التسلل إلى جسد أم الدنيا ليقتل فيه العافية والعنفوان والإباء.

وأكدت أن مصر تخوض معركة استقلالها وسيادتها وحريتها وامتلاك قرارها الذي افتقدته واستعادة دورها التاريخي الذي حاولوا تغييبه.

وقالت يجب ألا تبقى مصر وحيدة..فهي في الواقع تخوض معركة العرب فإذا انتصرت انتصروا وإذا لا سمح الله انكفأت انكفأوا لكنها مصممة على دحر المؤامرة وستنتصر لأن إرادة الشعب لا تهزم و ثورتها تتقدم بخطى ثابتة..لا تتركوا مصر وحيدة فهي الأم فلا تفقدوا حضنها الدافئ الأمين.

وأكدت "الخليج" في ختام مقالها الإفتتاحي أنه..إذا كان البعض سواء من العرب أو العالم لا تروقهم ثورة مصر وبالتالي لا يريدون الوقوف إلى جانبها أو دعمها فالواجب يقتضي ألا يقفوا ضدها أو يضعوا العصي في دربها وألا يتدخلوا في شؤونها..مثلما لا يريدون لأحد أن يتدخل في شؤونهم.