قناة السويس تقدّم تخفيضات جديدة على رسوم ناقلات الغاز

قررت هيئة قناة السويس منح تخفيضات على رسوم العبور لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة، التي تعمل بين الخليج الأمريكي وموانئ ومناطق الخليج العربي والهند وشرقها، بنسب تتراوح بين 30 – 50%.

وتدخل التخفيضات حيز التطبيق تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لمدة عام كامل لفترة تجريبية.

وأعلنت إدارة القناة في بيان صدر عنها الأربعاء على موقعها الإلكتروني، أن “التخفيضات تأتي تشجيعا منها لجذب المزيد من السفن العابرة للقناة”.

ومنحت قناة السويس خلال العام 2016، تخفيضات لناقلات النفط وسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا عبر القناة.

وسجلت قناة السويس خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إيرادات بلغت 3.408 مليار دولار بزيادة 1.2% عن عائدات الفترة نفسها من العام الماضي.