الخطوط البريطانية توقف مضيفة عن العمل بسبب “تعليق عنصري” (فيديو)

أوقفت الخطوط البريطانية مضيفة عن العمل بعد نشرها مقطع فيديو يتضمن تعليقات عنصرية ساخرة من النيجريين قبل إقلاع الطائرة من لندن إلى أبوجا عاصمة نيجريا.

وصورت جوان وكندين الفيلم في سيارتها وهي متجهة إلى مطار هيثرو بلندن قبل إقلاع طائرة الخطوط البريطانية إلى أبوجا أمس الثلاثاء.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن متحدث باسم الخطوط قوله “إن جوان وهي من بلدو فيرهام جنوب بريطانيا تم إيقافها ولم تعد تعمل مع الشركة”.

وأشارت إلى أن الفيلم الذي نشرته جوان على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سخرية عنصرية من النيجريين بقولها “إن المسافرين على متن تلك الرحلة ومعظمهم من نيجيريا سيطلبون الكثير من اللحم والكوكاكولا”.

وقالت جوان في الفيلم “كل النيجريين سيطلبون الكثير من الكوكاكولا ولحم البقر ثم سيصرخون: أين لحم البقر، أريد المزيد”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخطوط البريطانية بأن الشركة فتحت تحقيقا بالحادثة فيما قال صديق للمضيفة بأنها “ليست عنصرية وأنها سجلت الفيلم على سبيل المزاح”.

وأضاف “لم تكن تعني أنها لا تحب النيجريين، قالت هذه الأشياء على سبيل المزاح وهي الآن حزينة وغاضبة جدا لأن العالم كل سيعتقد بأنها امرأة عنصرية”.