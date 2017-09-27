الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط توقعات لرفع الفائدة الأمريكية

تراجع الذهب قليلًا، اليوم الأربعاء، تحت وطأة ارتفاع الدولار ،وسط توقعات لرفع الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر ،وقبيل الكشف عن خطة إدارة دونالد ترامب الضريبية.

وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1291.81 دولار للأوقية (الأونصة).

كانت الأسعار انخفضت 1.3% في الجلسة السابقة ،في أكبر خسارة لها خلال أكثر من أسبوعين إثر تصريحات جانيت يلين ،رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، عن الحاجة إلى مواصلة الرفع التدريجي لسعر الفائدة رغم عدم التيقن الذي يكتنف مسار التضخم.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.5% إلى 1294.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 16.81 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة انخفض السعر 2.4% في خسارة هي الأكبر منذ منتصف آب/ أغسطس.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 920.99 دولار للأوقية ،بعد أن انخفض نحو 2% في الجلسة السابقة في أكبر تراجع منذ أوائل تموز/ يوليو. وفقد البلاديوم 0.2% ليسجل 911.90 دولار للأوقية.