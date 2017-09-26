مورينيو: إصابات خط الوسط لا تؤثر على قوة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد: إن غياب عدد من اللاعبين البارزين في خط الوسط لا يؤثر في قوة فريقه، قبل مواجهة تشسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الأربعاء.

ويخوض يونايتد اللقاء بدون بول بوغبا ومروان فيلايني ومايكل كاريك، ليجد مورينيو نفسه مرغمًا على اختيار اثنين فقط من أصحاب الخبرة في وسط الملعب، وهما نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا.

وقال مورينيو: “لا نملك فيلايني أو بوجبا أو كاريك ولا توجد الكثير من الحلول”.

وأضاف: “لا نحاول التركيز على المواجهات الفردية أو على مساحات معينة في الملعب وسنواجه منافسًا يتحلى بالكفاءة والتوازن”.

ويتوقع مورينيو عودة فيلايني قريبًا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال الفوز 1-صفر على ساوثامبتون يوم السبت الماضي.

وتابع المدرب البرتغالي: “عندما شاهدت اللقطة في التلفزيون أدركت أن فيلايني كان محظوظًا جدًا، ولا أتوقع منه الابتعاد لفترة طويلة”.

ويحتل تشسكا موسكو المركز الرابع في الدوري الروسي، وحقق الفوز ست مرات في 11 مباراة، لكن مورينيو يعتقد أنه “أفضل نسخة من تشسكا” سيواجهها في مسيرته.

وواصل: “لا أحب التحدث عن المنافسين. إذا تحدثت بشكل جيد فهذا يحفزهم وإذا تحدثت بشكل سيىء فهذا يحفزهم أيضًا”.

وقال فيكتور جونتشارينكو مدرب تشسكا إن فريقه سيحاول إيجاد نقاط ضعف لدى يونايتد.

وأوضح: “هناك فرق كبيرة عندما تفقد لاعبين تملك القدرة على تعويضهم. هذا لا يعني أن مستوى الفريق سيتراجع. لن نواجه منافسًا ضعيفًا”.

ولم يخسر يونايتد هذا الموسم، ويتساوى مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، واستهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز 3-صفر على بازل في أولد ترافورد.

وفاز تشسكا 2-1 على بنفيكا في لشبونة في الجولة الافتتاحية.