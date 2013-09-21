يوفنتوس بدون بوفون أمام فيرونا

روما- أعلن انطونيو كونتي مدرب يوفنتوس حامل اللقب السبت إن الحارس والقائد جيانلويجي بوفون سيغيب عن مواجهة ايلاس فيرونا في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم الأحد.

وابلغ كونتي مؤتمرا صحفيا "استطيع ان اؤكد ان ماركو ستوراري سيبدأ بدلا من بوفون. انها سياسة تناوب طبيعية وهو ما فعلناه ايضا العام الماضي.

وتابع "بوفون عاد لتوه من تأدية الواجب مع المنتخب الوطني ولا يزال امامنا اربع مباريات متتالية اخرى ولذلك قررت بعد استشارته وبناء على نصيحة مدربي اللياقة البدنية اراحة الحارس."

ورد كونتي أيضا على انتقادات وجهت لطريقة تعامله مع المهاجم فرناندو لورينتي الذي تعاقد معه يوفنتوس من اتليتيك بيلباو.

وكان مارسيلو بيلسا مدرب بيلباو اسقط لورينتي من حساباته بعد ان رفض التمديد للنادي.

ووافق اللاعب على الانضمام إلى يوفنتوس في يناير كانون الثاني لكنه لم يلعب الا نادرا هذا الموسم ما اثار تكهنات عن احتمال رحيله.

وقال كونتي "لم يلعب لنحو العام ويحتاج الى المزيد من الوقت لاستعادة افضل مستوياته والشراسة في الملعب.. حينما لا تلعب لمدة عام تفقد هذه المهارات."

وتابع "ربما يلعب غدا او يوم الاربعاء أو الاحد المقبل."