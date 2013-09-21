الغيرة تدفع مصرياً لقتل ابنة عشيقته

القاهرة – دفعت الغيرة برجل مصري لاختطاف ابنة عشيقته التي هجرته وتركت المنطقة التي كانت فيها لترحل إلى منطقة أخرى وتقيم علاقة مع رجل آخر غيره.

وقام السائق المصري باختطاف ابنة عشيقته وقتلها وألقى بجثتها في النيل، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وانتشال الجثة، وأمر اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغاً من رشا ف (32 سنة) ربة منزل ومقيمة بالمرج بتغيب نجلتها بسنت محيي (10 سنوات).

وأفادت التحريات الأولية، بورود اتصال تليفوني للأم من شخص مجهول يطالبها بترك منزلها بالمرج والعودة لمحل إقامتها بالمعصرة وتنامى إلى سمعها خلال المكالمة صوت نجلتها.

وتبين من التحريات تحت إشراف اللواء عصام سعد، مدير المباحث الجنائية إلى أنّ المبلغة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية أثناء إقامتها بالمعصرة مع أحد الأشخاص يدعى مصطفي أحمد (42 سنة) سائق وأن المذكور وراء واقعة اختفاء نجلة المبلغة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد محجوب، رئيس مباحث المعادي، والنقيب عمار عبدالحميد، معاون المباحث من ضبطه وبمواجهته أمام العقيد هشام عامر، مفتش المباحث اعترف بالواقعة.

وأضاف بأنه تربطه علاقة عاطفية بوالدة الطفلة ولقيامها بقطع العلاقة والإقامة بمنطقة المرج وعقب علمه بارتباطها بعلاقة غرامية مع آخر يدعى أيمن أثار حفيظته قام باختطاف نجلتها.

حيث أقام والمجني عليها بإحدى الحدائق العامة بمنطقة طرة وفي اليوم الرابع ولكثرة بكائها واستغاثتها تعدّى عليها بالضرب وألقاها أرضاً وطعنها بسكين مما أدى إلى وفاتها وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها في مياه نهر النيل بمنطقة طرة.

ومن خلال فحص بلاغات الجثث المجهولة المطابقة لمواصفات الجثة بمعرفة العميد هشام لطفي، وكيل قطاع النفس، تم انتشال جثة من مجري نهر النيل تتطابق في المواصفات معها وتعرفت عليها والدتها.