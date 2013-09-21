القبض على قتلة اللواء فراج خلال ساعات

القاهرة – (خاص) محمد عبد الحميد

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، مساء الجمعة لـ "إرم" أن الأجهزة المعنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، خلال اقتحام مدينة كرداسة الخميس، وسيتم القبض عليهم خلال ساعات.

وأوضح المصدر الأمني إلى أن عدد المقبوض عليهم في الحملة الأمنية الموسعة على كرداسة ارتفع إلى 87 شخصاً، مشيراً إلى أنه يتم البحث عن مطلوبين آخرين، مضيفا أن العملية الأمنية ما تزال مستمرة لتطهير كرداسة من البؤر الإرهابية، حيث تشارك 50 سيارة شرطة، و10 مدرعات في تطويق مداخل المدينة لضبط المتورطين، حسب المصدر الأمني.

وكانت قوات الشرطة والجيش اقتحمت في الساعات الأولى من صباح الخميس، مدينة كرداسة بهدف القبض على متهمين بقتل 11 ضابطاً وفرداً من قوة قسم شرطة كرداسة، في هجوم مسلح تعرض له القسم خلال شهر أغسطس آب الماضي، إضافة إلى ضبط العشرات من المطلوبين أمنياً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة منذ فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.