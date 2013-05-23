برشلونة يتوصل إلى حل وديّ مع "أبيدال"

إرم –(خاص) تقوى مساعدة

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق ودّي مع لاعبه الفرنسي "إريك أبيدال"، وفي اجتماع ضمّ اللاعب ومدير أعماله، عرض الإداريان "جوسيب بارتوميو" و "أندوني زارريتا" رغبة النادي في استبقاء "أبيدال" الذي وافق من ناحيته على البقاء للعب.

و بالرغم من أن مؤشرات عديدة تذهب إلى أن أبيدال لن يكون لاعباً في التشكيلة الأساسية لبرشلونة في الموسم المقبل، إلا أن النادي قد عرض عليه أيضاً أن يمثله خارجياً كسفيرٍ له.

وبحسب ما أوردت جريدة "ماركا" فقد أعلن الجانبان عن نيتهما عقد مؤتمر صحفي الأسبوع الاقدم، لإعلان اتفاقهما بشكل رسميّ، حيث أوضح أبيدال أنه راغب في الاستمرار في اللعب طالما سمح له وضعه الصحي بذلك، كما يحتفظ بحقه في الانسحاب من النادي دون أي تبعات، خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو حزيران القادم.