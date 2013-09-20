وسيم سعودي يشعل غيرة الفتيات

جدة – اشتعلت منافسة كبيرة في السعودية بين معجبات الإعلامي بدر آل زيدان والنجم عبد العزيز كسار في مقارنة تمت بين صورتيهما عبر تويتر.
ولطالما تميز الإعلامي بدر آل زيدان بجماله ووسامته التي أسرت قلوب معجباته الفتيات في السعودية خاصة وفي العالم العربي عامة، ليحلّ الفنان السعودي عبدالعزيز كسار في المرتبة الثانية كـ "وسيم سعودي" يثير غيرة الفتيات.
واعتبرت كل فتاة أنّ صاحب الوسامة والأجمل في نظرها هو الشخص المعجبة به.
لم تنتهي الحرب ولن تنتهي مادام هنالك شبه بين ستايل الطرفين وعدد الفتيات المعجبات في تزايد مستمر.
عبد العزيز كسار
بدر آل زيدان