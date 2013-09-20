سلاف فواخرجي شقراء بوزن زائد

دمشق ـ اضطرت النجمة السورية سلاف فواخرجي لتغيير اللوك الخاص بها، وذلك وفقاً لما يتطلبه دورها الجديد في فيلم "بانتظار الخريف".

سلاف ظهرت في الصورة الأولى من الفيلم بـ «لوك» عشوائي، حيث غيرت لوك شعرها إلى الاشقر الفاقع، وبدت بوزن زائد عن وزنها الطبيعي.

الفنانة السورية تجسد في الفيلم دور كابتن فريق نسائي للكرة الطائرة، ويُصرّ هذا الفريق على الفوز بالكأس في المبارايات التي يخوضها رغم الحرب والفوضى التي تعيشها سوريا.

يُذكر أن فيلم «بانتظار الخريف» يشارك سلاف بطولته بشار اسماعيل، كامل نجمة، ناصر مرقبي، وربا الحلبي، رنا ريشة، غفران خضور، سوزان سكاف ومصطفى المصطفى، والفيلم من إخراج جود سعيد.