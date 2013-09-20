الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 7 أشهر

نيويورك- ارتفع الدولار قليلا مبتعدا عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر أمام سلة عملات الجمعة، رغم قلة المراهنات الكبيرة من المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ومعارك وشيكة في الكونغرس بخصوص تمويل الحكومة والاقتراض.

ولامس الدولار أعلى مستوى له في أسبوع أمام الـين بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس: إنه من المحتمل تعديل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه في تشرين الأول /أكتوبر بناء على البيانات الاقتصادية الأميركية.

غير أن الكثير من المستثمرين يتوخون حذرا أكبر تجاه ما يقوله البنك المركزي في ضوء الصدمة التي أصابت السوق حين لم يبدأ البنك في خفض برنامجه التحفيزي خلال الاجتماع الذي عقده هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.1 % إلى 80.454 وهو ما يزيد قليلا على أدنى مستوى له في سبعة أشهر والذي سجله، الأربعاء، عندما بلغ 80.060 .

واستقر اليورو عند 1.3522 دولار بعدما سجل أعلى مستوياته في سبعة أشهر ونصف، الخميس.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 % أمام نظيرتها اليابانية إلى 134.62 ين بالقرب من أعلى مستوياتها في نحو أربعة أعوام والذي سجلته، الخميس، حينما بلغت 134.94 ين.

وصعد الدولار 0.1 % أمام الين إلى 99.55 ين.

وظلت العملة اليابانية قريبة من المستويات المنخفضة التي سجلتها الخميس بما في ذلك أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في نحو أربعة أعوام أمام اليورو وأدنى مستوياتها في 23 عاما أمام الفرنك السويسري.