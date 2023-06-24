عقار "لونسيرف" قد يمنح أملًا لمرضى سرطان القولون

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية "سيرفييه"، أنها تلقت رأيًا إيجابيًا من الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بشأن عقارها "لونسيرف"، الذي يتم أخذه مع جسم مضاد لمحاربة سرطان القولون والمستقيم، وهو مرض تصعب معالجته.

ويتعلّق الرأي الإيجابي للجنة الأدوية للاستخدام البشري (CHMP) التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية، بعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم الذين سبق أن تلقوا بروتوكولين من العلاج، بينهما العلاج الكيميائي، لكنّهم لم يستجيبوا لأي منهما، على ما أوضحت "سيرفييه" في بيان.