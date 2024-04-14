بالأرقام.. ماذا حدث خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تفاصيل الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث ذكرت أن إيران أطلقت 330 مسيرة وصاروخا على إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق في وقت سابق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إيران أطلقت 185 طائرة دون طيار "مسيرة"، و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض، خلال الهجوم الذي استمر 5 ساعات.

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنّ ذلك "أول هجوم تشنه طهران عسكريا وبشكل مباشر على إسرائيل، رغم عقود من العداء بينهما".