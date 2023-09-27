العراق.. إخلاء فندق الرشيد في بغداد بعد اندلاع حريق

سيطرت السلطات المعنية في العراق، اليوم الأربعاء، على حريق محدود في فندق "الرشيد" في العاصمة بغداد، وفق ما أكده مسؤول الفندق لوكالة "رويترز".

وأضاف مسؤول الفندق أنه تم إجلاء النزلاء وجميع الدبلوماسيين من الفندق.

وينزل في الفندق العديد من المبعوثين من دول الخليج.