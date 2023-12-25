إسبانيا.. ارتفاع معدل أمراض الجهاز التنفسي بشكل كبير عشية الميلاد

ارتفع معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة في إسبانيا بشكل كبير عشية عيد الميلاد.

وقال تقرير صادر عن معهد كارلوس الثالث الصحي "ISCIII"، التابع لوزارة الصحة الإسبانية، أن معدل الإصابة عشية عيد الميلا بلغ 739.9 لكل 100.000 نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.17% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وبحسب التقرير، لوحظت أعلى معدلات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة والذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 سنوات.

وأشار إلى ارتفاع نسبة إيجابية متحور "SARS-CoV-2" إلى 14.3%، وارتفاع بنسبة 20% للإنفلونزا بعدما كانت 13% في الأسبوع السابق.

ويتجلى ارتفاع ملحوظ بمعدل الإصابة بالإنفلونزا في نظام الرعاية الأولية، بجميع الفئات العمرية، حيث بلغ المعدل 159.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 133% في سبعة أيام فقط.

كما لفت التقرير، فيما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة "SARI"، إلى أن أعلى معدلات الإصابة بالعدوى لوحظت لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد وفي البالغين الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكبر.