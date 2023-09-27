الحمدانية.. بلدة آرامية عانت من داعش واستيقظت على حريق

تضاف مأساة حريق قاعة "الهيثم" قضاء الحمدانية في محافظة نينوى في العراق، إلى مآس لا تزال في ذاكرة العديد من أبنائها، الذين عانوا في السنوات الأخيرة من الاضطهاد، قبل أن يلملموا جروحهم.

وأعلن محافظ نينوى، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع على ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح، وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة مولد النبي حتى إشعار آخر.