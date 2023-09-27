الحمدانية.. بلدة آرامية عانت من داعش واستيقظت على حريق
تضاف مأساة حريق قاعة "الهيثم" قضاء الحمدانية في محافظة نينوى في العراق، إلى مآس لا تزال في ذاكرة العديد من أبنائها، الذين عانوا في السنوات الأخيرة من الاضطهاد، قبل أن يلملموا جروحهم.
وأعلن محافظ نينوى، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع على ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح، وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة مولد النبي حتى إشعار آخر.
والحمدانية أحد أقضية محافظة نينوى شمال العراق، ويقع جنوب شرق مدينة الموصل، وتسكنه غالبية سريانية، بالإضافة إلى قرى عديدة يسكنها الشبك واليزيديون.
ويُعرف مركز الحمدانية، الذي شهد الحريق، باسمي قره قوش وبخديدا، وهي بلدة مسيحية ضاربة في القِدم، يتحدث سكانها لهجة حديثة من الآرامية، لغة السيد المسيح.
يسكنها بشكل رئيس مختلف الطوائف المسيحية (الآشوريون والكلدان والسريان). ويوجد أيضاً في مركز الحمدانية أعداد كبيرة من "الشبك"، وأعداد أقل من "الكاكائيين".
وفي مارس عام 2021، زارها البابا فرنسيس خلال جولة تاريخية في العراق.
لم تسلم هذه البلدة من دمار كبير لحقها على يد "داعش"، الذي سيطر على مناطق شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017.
وعندما وقعت في قبضة "داعش"، غادرها أغلبية أبنائها، لكنهم عادوا تدريجيًّا بعد هزيمة "داعش"، وأعيد إعمارها مذّاك.